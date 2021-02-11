У Карпатах на трасу Київ–Чоп зійшла лавина, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n150318-na-trasu-kyyiv-chop-ziyshla-lavyna-video.html

Ракурс

Лавина зійшла на трасу Київ-Чоп біля селища Плав'є у Сколівському районі Львівської області. В цьому районі траса проходить у підніжжі гірського масиву Плай.

Відео інциденту на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував очевидень Роман Карляк.

Селище Плав’я розташоване на висоті 650 м над рівнем моря.

Варто додати, що синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку (III рівень небезпечності) на високогiр’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та у середньогір’ї Львівської області, який утримуватиметься впродовж 11−12 лютого у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами.

У такій ситуації окремі середні та великі природні лавини можуть сходити при низьких додаткових навантаженнях.

Нагадаємо, в перший тиждень лютого 2021 року в американському штаті Колорадо зафіксовано сходження 500 лавин, в яких загинуло четверо осіб.