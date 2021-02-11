ОБСЄ активно використовує дрони на Донбасі, фото: StanRadar

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Російсько-терористичні війська на Донбасі впродовж 2020 року 70 разів обстрілювали дрони, за допомогою яких Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ здійснює повітряне спостереження.

Ще приблизно 700 разів дрони ОБСЄ піддавалися завадам GPS-сигналів. Глава СММ ОБСЄ Халіт Чевік заявив про це сьогодні, 11 лютого, під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє агентство «Укрінформ».

Такі дії неприпустимі за жодних обставин, — наголосив Чевік.

Він зазначив, що в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 СММ ОБСЄ доводиться покладатися здебільшого на технічні засоби спостереження, щоб компенсувати зменшення можливостей наземного патрулювання.

Чевік також позитивно відзначив оголошений на Донбасі з липня 2020 року режим припинення вогню. За його словами, це допомогло зменшити кількість жертв серед цивільних.

Нагадаємо, попри оголошене перемир’я, бойовики на Донбасі неодноразово застосовували безпілотні літальні апарати для здійснення атак на позиції українських військових. Так, наприкінці січня 2021 року дрон бойовиків скинув постріл ВОГ-17, в результаті чого було поранено двох українських військових.