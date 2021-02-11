ОБСЕ активно использует дроны на Донбассе, фото: StanRadar

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Российско-террористические войска на Донбассе в течение 2020 года 70 раз обстреливали дроны, с помощью которых Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ осуществляет воздушное наблюдение.

Еще примерно 700 раз дроны ОБСЕ подвергались постановке помех GPS-сигналам. Глава СММ ОБСЕ Халит Чевик заявил об этом сегодня, 11 февраля, во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает агентство «Укринформ».

Такие действия недопустимы ни при каких обстоятельствах, — подчеркнул Чевик.

Он отметил, что в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 СММ ОБСЕ приходится полагаться в основном на технические средства наблюдения, чтобы компенсировать уменьшение возможностей наземного патрулирования.

Чевик также положительно отметил объявленный на Донбассе с июля 2020 года режим прекращения огня. По его словам, это помогло уменьшить количество жертв среди гражданских.

Напомним, несмотря на объявленное перемирие, боевики на Донбассе неоднократно применяли беспилотные летательные аппараты для осуществления атак на позиции украинских военных. Так, в конце января 2021 года дрон боевиков сбросил выстрел ВОГ-17, в результате чего были ранены двое украинских военных.