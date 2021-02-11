12 февраля отмечают Китайский новый год

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Ракурс

12 февраля будут отмечать Китайский новый год, который приходится на первый новый месяц первого месяца года. Для китайцев наступит 4719 год.

Каждый год по этой традиции посвящен определенному животному, цвету и стихии. Так, 2021 год будет годом Белого Металлического Быка.

Праздник связан с китайской легендой об ужасном морском чудовище Нянь. Согласно легенде, оно в начале года заглядывает в дома и пожирает запасы зерна, скот и детей. Считается, что Нань боится смеха, радости, красного цвета и хлопушек, поэтому, чтобы его прогнать, люди украшают улицы и дома красными фонариками, аппликациями, надписями и запускают фейерверки.

Также 12 февраля в мире отмечается День Дарвина — международный праздник, приуроченный ко дню рождения Чарльза Дарвина, английского ученого, создавшего теорию эволюции.

Этот праздник посвящен популяризации науки.

Дарвин родился 12 февраля 1809 года в городе Шрусбери (Англия).

Православная церковь в этот день отмечает День трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и константинопольского патриарха Иоанна Златоуста — Отцов церкви, которые формально завершили догмат о Святой Троице.

Чествование этих святителей в один день символизирует, что они равны по значению их вклада.

Народные приметы: