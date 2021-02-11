Под Горловкой погиб Александр Глушко, фото: «Главком»

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На Донбассе сегодня, 11 февраля, от пули снайпера российско-террористических войск погиб полтавчанин Александр Глушко, который служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, входящей в состав десантно-штурмовой войск ВСУ.

Об этом сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов, сообщает пресс-служба ведомства.

Глушко погиб в районе расположенного неподалеку Горловки поселка Зайцево Донецкой области.

Сегодня по состоянию на 17.00 были зафиксированы два обстрела украинских позиции в зоне операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В районе Зайцевой оккупанты совершили прицельный обстрел из снайперского оружия, раненый военный умер во время эвакуации в госпиталь.

На Приазовье в районе населенного пункта Водяное оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских военных из ручного противотанкового гранатомета.