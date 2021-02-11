Мэру Одессы отменен оправдательный приговор по коррупционному делу

Геннадий Труханов, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n150314-meru-odessy-otmenen-opravdatelnyy-prigovor-po-korrupcionnomu-delu.html

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Геннадию Труханову, мэру Одессы, отменен оправдательный приговор по «делу завода «Краян».

Соответствующее решение сегодня, 11 февраля, приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Также отменены оправдательные приговоры другим обвиняемым.

Итак, ВАКС удовлетворил соответствующую жалобу антикоррупционного прокурора об отмене оправдательного приговора Малиновского районного суда Одессы от 4 июля 2019 года.

Теперь дело повторно будет рассматриваться в суде первой инстанции, которым в этот раз будет уже Высший антикоррупционный суд.

Антикоррупционные органы обвиняют Труханова в причастности к схеме с завладения средствами городского бюджета, в результате чего общине был нанесен ущерб на сумму 92 млн грн. По мнению следствия, средства были присвоены в результате покупки по завышенной цене административные здания обанкротившегося завода «Краян».

Кроме Труханова, обвиняемыми по этому делу являются его заместитель Павел Вугельман, бывший глава постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывший директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, а также руководители нескольких предприятий.

Напомним, в 2018 году НАБУ объяснило, как, по мнению следствия, Труханов завладел средствами городского бюджета в ситуации с заводом «Краян».