НАТО перехватило российские самолеты над Черным морем

Истребитель НАТО МиГ-21 участвовал в перехвате российских самолетов, фото: Adrian Dulau Virusu.

https://racurs.ua/n150313-nato-perehvatilo-rossiyskie-samolety-nad-chernym-morem.html

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Истребители НАТО за эти дни осуществляли перехват и дальнейшее сопровождение российских самолетов над Черным морем и у берегов Норвегии.

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования воздушных сил НАТО.

Так, в Норвегии 9 февраля два самолета НАТО были подняты с авиабазы ​​Буде для перехвата двух российских бомбардировщиков дальнего радиуса действия Ту-160, которые приблизились к побережью страны.

На следующий день, 10 февраля, самолет МиГ-21 ВВС Румынии, истребители МиГ-29 болгарских ВВС и самолеты F-16 ВВС Турции были задействованы в перехвате группы российских самолетов, в состав которых входили бомбардировщики Ту-22 и истребители сопровождения.

Отмечается, что российские самолеты, пролетавшие вблизи территории НАТО, не передавали код транспондера, который указывает на место их расположения, не связывались с авиадиспетчерами и не подавали план полета.

Это может создавать опасность для гражданского воздушного движения, — подчеркивается в заявлении НАТО.



Самолеты НАТО вернулись на свою базу после того, как российские военные самолеты покинули район.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заверил, что Североатлантический альянс не допустит доминирования России в Черном море.