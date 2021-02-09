Россия не будет доминировать в Черном море — НАТО — НАТО Украина

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Россия не будет доминировать в Черном море. Такое заявление 9 февраля сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе.

НАТО присутствует в Черном море, мы работаем с Украиной, и мы внимательно рассматриваем, что нужно сделать для нашего присутствия там… Мы должны обеспечить, чтобы Черное море не находилось под доминированием одной страны — России, — сказал Столтенберг, комментируя вопрос представителей СМИ.

По его словам, в Черном море необходимо обеспечить свободу судоходства и соблюдения международного права. Также Столтенберг подчеркнул стратегическую важность Черного моря для НАТО, несмотря на наличие трех прибрежных стран-союзниц Альянса — Турции, Болгарии и Румынии, и двух близких партнеров — Украины и Грузии.

Мы наблюдаем существенное военное наращивание России в Черном море, связанное с незаконной аннексией Крыма, включая большое военно-морское присутствие и присутствие в воздухе, — отметил глава военно-политического блока.

Он добавил, что НАТО в ответ увеличило присутствие в акватории Черного моря. По его словам, за последние две недели в регион зашли три боевые корабли США.

Мы увеличили воздушное патрулирование, а также присутствие на суше, где больше сил НАТО проводят тренировки и являются активными в этом регионе, — резюмировал Столтенберг.

Напомним, генсек НАТО заявил, что двери Альянса открыты для Украины. Также он подчеркнул, что НАТО наращивает помощь Киеву и Тбилиси, включая развитие военно-морских сил.