Росія не домінуватиме у Чорному морі — НАТО — НАТО Україна

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Росія не домінуватиме у Чорному морі. Таку заяву 9 лютого зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Брюсселі.

НАТО присутнє в Чорному морі, ми працюємо з Україною, і ми уважно розглядаємо, що потрібно зробити для нашої присутності там… Ми маємо забезпечити, щоб Чорне море не перебувало під домінуванням однієї країни — Росії, — сказав Столтенберг, коментуючи запитання представників ЗМІ.

За його словами, у Чорному морі необхідно забезпечити свободу судноплавства та дотримання міжнародного права. Також Столтенберг наголосив на стратегічній важливості Чорного моря для НАТО, зважаючи на наявність трьох прибережних країн-союзниць Альянсу — Туреччину, Болгарію і Румунію, та двох близьких партнерів — Україну і Грузію.

Ми спостерігаємо суттєве військове нарощування Росії в Чорному морі, пов’язане з незаконною анексією Криму, включаючи більшу військово-морську присутність та присутність у повітрі, — зауважив очільник військово-політичного блоку.

Він додав, що НАТО у відповідь збільшило присутність в акваторії Чорного моря. З його слів, за останні два тижні в регіон зайшли три бойові кораблі США.

Ми маємо більше повітряного патрулювання, а також присутність на суходолі, де більше сил НАТО проводять тренування та є активними у цьому регіоні, — резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що двері Альянсу відчинено для України. Також він наголосив, що НАТО нарощує допомогу Києву і Тбілісі, включаючи розвиток військово-морських сил.