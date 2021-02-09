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Ракурс
500 лавин зійшли у Колорадо за тиждень, є жертви

500 лавин зійшли у Колорадо за тиждень, є жертви (ВІДЕО)

9 лют 2021, 22:11
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Лавини в США за перший тиждень лютого забрали життя 15 осіб — це найбільш смертоносні показники зимового сезону, починаючи з 1910 року. За даними Інформаційного центру щодо лавин Колорадо (CAIC), з 29 січня лише на території цього штату зафіксовано сходження 500 лавин, в яких загинуло четверо осіб.

У 1910 році на західній стороні перевалу Стівенс у Вашингтоні внаслідок сильної лавини загинуло 96 осіб, пише The Denver Channel.

Всього з початку сезону 2020−2021 року в США лавини стали причиною загибелі 21 особи: в Колорадо загинуло вісім осіб, в Юті — шестеро, на Алясці — троє, у Вайомінгу, Нью-Гемпширі, Каліфорнії і Монтані зареєстровано по одному смертельного випадку.


Джерело: Ракурс


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