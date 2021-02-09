Портнову дозволили поширювати персональні дані команди “Схем” — деталі

https://racurs.ua/ua/n150205-portnovu-dozvolyly-poshyruvaty-personalni-dani-komandy-shem-detali.html

Ракурс

Андрій Портнов отримав опосередковану перемогу у справі про оприлюднення персональних даних учасників команди розслідувачів «Схеми» — 9 лютого Печерський райсуд Києва вдруге підтримав чиновника часів Януковича й зобов’язав водія редакції, особисті дані якого Портнов поширив у соцмережах, покрити витрати скандального екс-нардепа на адвокатів.

Про це повідомляє журналістка спільного проекту «Радіо Свобода» та «UА:Перший» «Схеми» Наталія Седлецька у Фейсбук.

На засіданні у середу столичний суд відмовив водію «Схем» Сергію Іщенку в задоволенні позову про захист права на приватність і відхилив його прохання зобов’язати Портнова видалити його персональні дані з публічного простору: паспортні дані, домашню адресу і тому подібне.

Окрім того, суд зобов’язав Іщенка виплатити Портнову 57,5 тис. грн витрат на адвокатів. Редакція має намір оскаржити таке рішення суду.

Цим рішенням держава в особі суду вдруге визнала законним поширення персональних даних. Фактично, судом проігноровано Конституцію України та закон «Про захист персональних даних». Закон каже, що таке поширення є незаконним, — заявила адвокат водія.



Нагадаємо, 1 листопада 2019 року колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму Телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи «Схем», які допомагали журналісту Михайлу Ткачу в підготовці розслідування щодо впливу та можливих зв’язків Портнова з владою. Серед опублікованого — паспортні дані та домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання. Згодом Портнов погрожував редакції «Схем» публікацією їхньої особистої інформації, а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби».

Згодом Печерський райсуд відмовив у задоволенні позову й іншому водію редакції «Схем».