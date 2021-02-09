Придбати COVID-вакцину й обрати виробника українці зможуть самостійно — Степанов

https://racurs.ua/ua/n150204-prydbaty-covid-vakcynu-y-obraty-vyrobnyka-ukrayinci-zmojut-samostiyno-stepanov.html

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Придбати вакцину від коронавірусної інфекції COVID-19 й на власний розсуд обрати фармкомпанію-виробника вакцин зможуть громадяни України. Про це 9 лютого заявив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Як тільки на ринку України з’являться комерційні вакцини. Виходячи з кон’юнктури і того, що жоден виробник на сьогодні не продає вакцини на комерційний ринок, мені здається раніше літа цього не станеться, — повідомив міністр, інформує Телеграм-канал МОЗ «Коронавірус у регіонах».

За словами глави МОЗ, він сам готовий зробити щеплення будь-якою вакциною, яка пройде процес реєстрації в Україні.

Нагадаємо, раніше сьогодні головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» розповів про поділ України на карантинні зони, який незабаром відбуватиметься за новою «світлофорною» методикою.