Коли і де з’явився коронавірус, з’ясовувало розслідування ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n150203-koly-i-de-z-yavyvsya-koronavirus-z-yasovuvalo-rozsliduvannya-vooz.html

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Де виник коронавірус, який вперше поширився й спричинив епідемію в китайському місті Ухань, досліджувала у січні-лютому міжнародна група фахівців Всесвітньої організації охорони здоров’я. Розслідувачі ВООЗ відвідали Ухань задля встановлення можливого зв’язку SARS-CoV-2 з лабораторією Інституту вірусології та місцевим ринком морепродуктів (wet market — мокрим ринком), де продають живих і вбитих тварин та птахів.

Керівник групи ВООЗ Петер Бен Ембарек назвав «надзвичайно малоймовірною» можливість витоку вірусу з лабораторії Уханя. Утім, за його словами, щоб встановити справжнє джерело коронавірусної інфекції CОVID-19, потрібно провести більше досліджень. Такі висновки зробила спільна комісія ВООЗ та Китаю, пише ВВС.

Доктор Ембарек розповів, що розслідуванню вдалося знайти нову інформацію про початок пандемії, однак принципово картину вона не змінила. Експерти вважають, що коронавірус передався людині від тварин. Проте достеменно невідомо, яким чином це відбулося.

За словами представника ВООЗ, коронавірус природним чином ширився між кажанами, але немає підтверджень, що це сталося безпосередньо в Ухані. Розслідувачі не виявили ознак циркуляції хвороби в Ухані до моменту фіксації перших хворих у грудні 2019 року. На думку експерта комісії Китаю Ляна Ванніана, CОVID-19 міг поширитися в інших регіонах, перш ніж проявитися в Ухані.

Нагадаємо, в місті Ухань — столиці провінції Хубей у континентальному Китаї, де мешкає близько 11 млн осіб, вперше у світі виявили коронавірус SARS-CoV-2. Відтоді від хвороби CОVID-19 померло понад 2,3 млн осіб, а загалом захворіло понад 106 млн.