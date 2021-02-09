Когда и где появился коронавирус, выясняло расследование ВОЗ

https://racurs.ua/n150203-kogda-i-gde-poyavilsya-koronavirus-vyyasnyalo-rassledovanie-voz.html

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Где возник коронавирус, который впервые распространился и вызвал эпидемию в китайском городе Ухань, исследовала в январе-феврале международная группа специалистов Всемирной организации здравоохранения. Расследователи ВОЗ посетили Ухань для установления возможной связи SARS-CoV-2 с лабораторией Института вирусологии и местным рынком морепродуктов (wet market — мокрым рынком), где продают живых и убитых животных и птиц.

Руководитель группы ВОЗ Петер Бен Эмбарек назвал «чрезвычайно маловероятной» возможность утечки вируса из лаборатории Уханя. Впрочем, по его словам, чтобы установить настоящий источник коронавирусной инфекции CОVID-19, нужно провести больше исследований. Такие выводы сделала совместная комиссия ВОЗ и Китая, пишет ВВС.

Доктор Эмбарек рассказал, что расследованию удалось найти новую информацию о начале пандемии, однако принципиально картину она не изменила. Эксперты считают, что коронавирус передался человеку от животных. Однако неизвестно, каким образом это произошло.

По словам представителя ВОЗ, коронавирус естественным образом распространялся между летучими мышами, но нет подтверждений, что это произошло непосредственно в Ухане. Расследователи не выявили признаков циркуляции болезни в Ухане до момента фиксации первых больных в декабре 2019 года. По мнению эксперта комиссии Китая Ляна Ванниана, CОVID-19 мог распространиться в других регионах, прежде чем проявиться в Ухане.

Напомним, в городе Ухань — столице провинции Хубэй в континентальном Китае, где проживает около 11 млн человек, впервые в мире обнаружили коронавирус SARS-CoV-2. С тех пор от болезни CОVID-19 умерло более 2,3 млн человек, а всего заболело более 106 млн.