Новый уникальный вид «американских» китов обнаружен у побережья США

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Новый уникальный вид «американских» китов обнаружили у побережья США морские биологи. Млекопитающие обитают в северо-восточной части Мексиканского залива.

Популяция «американских» китов оценивается менее чем в 100 особей — они находятся под угрозой исчезновения. Животные были названы китами Райса в честь американского биолога Дейла Райса, пишет The Guardian.

Генетики из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подтвердили, что речь идет о действительно новом виде китов. Они развили редкую стратегию кормления — киты уходят глубоко под воду вокруг каньона ДеСото, примерно в 100 км к югу от Мобила, штат Алабама. Млекопитающие внешне напоминают китов Брайда, которые также обитают в Мексиканском заливе, однако киты Брайда обычно кормятся у поверхности.

Напомним, в Мексиканском заливе киты, а также представители флоры и фауны, столкнулись с угрозами из-за масштабных разливов нефти, столкновений с кораблями, шума судов и попадания в рыболовные снасти. Ученые отмечают особую уязвимость китов, поскольку ночью они спят прямо у поверхности воды.