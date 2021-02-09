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Ракурс
Пополнение в королевской семье — внучка Елизаветы II родила первенца

Пополнение в королевской семье — внучка Елизаветы II родила первенца (ФОТО)

9 фев 2021, 19:49
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Принцесса Евгения сегодня родила первенца — правнук королевы Великобритании Елизаветы II появился на свет 9 февраля. Принцесса Евгения вместе с мужем Джеком Бруксбенком нарушили традицию и уже успели поделиться радостной вестью о рождении сына в Instagram. Малыш будет 11-м в очереди на британский престол.

Вес мальчика 3,6 кг. Пока еще неизвестно, какое имя дали младенцу родители. В сентябре 2020 года принцесса Евгения объявила о своей беременности. Последнее сообщение на своей странице в Instagram принцесса дополнила лишь голубыми сердцами, подтверждая пол ребенка.

Известно, что принцесса Евгения родила сына в одной из больниц Портленда. Муж Джек Бруксбенк присутствовал на родах.

Напомним, принцесса Евгения и Джек Бруксбенк встречались свыше семи лет, а потом поженились.


Источник: Ракурс


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