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Ракурс
Поповнення у королівській родині — онука Єлизавети ІІ народила первістка

Поповнення у королівській родині — онука Єлизавети ІІ народила первістка (ФОТО)

9 лют 2021, 19:49
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Принцеса Євгенія сьогодні народила первістка — правнук королеви Великої Британії Єлизавети ІІ з’явився на світ 9 лютого. Принцеса Євгенія разом з чоловіком Джеком Бруксбенком порушили традицію й вже встигли поділитися радісною звісткою про народження сина в Instagram. Малюк буде 11-м у черзі на британський престол.

Вага хлопчика 3,6 кг. Наразі ще невідомо, яке ім’я дали немовляті батьки. У вересні 2020 року принцеса Євгенія оголосила про свою вагітність. Останній допис на власній сторінці в Instagram принцеса доповнила лише блакитними серцями, підтверджуючи стать дитини.

Відомо, що принцеса Євгенія народила сина в одній з лікарень у Портленді. Чоловік Джек Бруксбенк був присутній на пологах.

Нагадаємо, принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк зустрічалися понад сім років, а потім одружилися.


Джерело: Ракурс


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