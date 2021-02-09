Двері НАТО відчинені, Альянс повністю підтримує Україну — Столтенберг

https://racurs.ua/ua/n150200-dveri-nato-vidchyneni-alyans-povnistu-pidtrymuie-ukrayinu-stoltenberg.html

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Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, під час зустрічі у Брюсселі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем наголосив, що двері НАТО відчинені й Альянс повністю підтримує євроатлантичні прагнення України.

Про це повідомляє «Урядовий портал» 9 лютого.

Шмигаль у межах робочого візиту до Брюсселя у середу обговорив зі Столтенбергом подальші кроки Києва на шляху євроатлантичної інтеграції. Глава Кабміну запевнив генсека НАТО, що президент Володимир Зеленський, уряд та Верховна Рада активно взаємодіють для реалізації євроатлантичного курсу.

Програма розширених можливостей має стати ефективним інструментом практичного зближення України з НАТО, переведення Збройних сил на стандарти Альянсу, зміцнення східного флангу НАТО, покращення безпеки шляхом збільшення присутності НАТО у регіоні Чорного моря, — наголосив Шмигаль.

Шмигаль також висловив вдячність НАТО за зацікавленість і підтримку ініціативи України із заснування «Кримської платформи». Як додав глава уряду, визнання України у червні 2020 року партнером НАТО із розширеними можливостями є важливим етапом реалізації євроінтеграційних прагнень України.