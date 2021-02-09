Двери НАТО открыты, Альянс полностью поддерживает Украину — Столтенберг

https://racurs.ua/n150200-dveri-nato-otkryty-alyans-polnostu-podderjivaet-ukrainu-stoltenberg.html

Ракурс

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, во время встречи в Брюсселе с премьер-министром Денисом Шмыгалем подчеркнул, что двери НАТО открыты и Альянс полностью поддерживает евроатлантические стремления Украины.

Об этом пресс-служба Кабмина 9 февраля.

Шмыгаль в ходе рабочего визита в Брюссель в среду обсудил со Столтенбергом дальнейшие шаги Киева на пути евроатлантической интеграции. Глава правительства заверил генсека НАТО, что президент Владимир Зеленский, Кабмин и Верховная Рада активно взаимодействуют для реализации евроатлантического курса.

Программа расширенных возможностей должна стать эффективным инструментом практического сближения Украины с НАТО, перевода Вооруженных сил на стандарты Альянса, укрепления восточного фланга НАТО, улучшения безопасности путем увеличения присутствия НАТО в регионе Черного моря, — отметил Шмыгаль.

Шмыгаль также выразил благодарность НАТО за интерес и поддержку инициативы Украины в рамках «Крымской платформы». Как отметил глава правительства, признание Украины в июне 2020 года партнером НАТО с расширенными возможностями является важным этапом на пути реализации евроинтеграционных стремлений Украины.