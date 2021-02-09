Дощ зі снігом прийде в Україну перед сильними морозами — погода на 10 лютого

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Погода в Україні 10 лютого буде дощовою — у всіх областях, за виключенням південного сходу, спостерігатиметься ожеледиця. Синоптики Укргідрометцентру оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.

10 лютого в Україну прийде південний циклон — опади передбачаються у більшості областей України, але не одночасно. Вночі та вранці — на Заході та Півночі. Вранці та вдень — на Півночі та у центральній частині. Вдень та ввечері — на Сході, північному сході, на Запоріжжі та на Дніпропетровщині. Сніг більш ймовірний у західних та північних областях, на Прикарпатті та в Карпатах сніг із дощем. Мокрий сніг та дощ — Центр та Схід України, — зазначила у Фейсбук синоптик Наталка Діденко.

Синоптик прогнозує прихід ще одного циклону 11−12 лютого та потепління. Водночас, на наступному тижні, за її словами, опади слабшатимуть, а морози значно посиляться.

10 лютого на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (третій рівень), — зазначають в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві 10 лютого буде сніжною, температура повітря вночі -11°С, вдень -4°С.

У столиці міська влада просить громадян за можливості утриматися від поїздок на власних авто, надати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях вулиць та доріг, аби забезпечити безперешкодний рух спецтехніки.

Погода у Львові завтра буде хмарною з проясненнями, можливий сніг, вночі -4°С, вдень -1°С.

Погода в Одесі у середу буде хмарною з проясненнями, температура вночі +2°С, вдень +10°С.

Погода у Харкові 10 лютого очікується сніжною та дощовою, температура вночі -4°С, вдень + 2 °C.

Погода у Дніпрі завтра буде з дощами, температура вночі -4°С, вдень +5°С.

Геомагнітна обстановка в Україні 10 лютого прогнозується переважно спокійна, можливі невеликі магнітні збурення.