Дождь со снегом придет в Украину перед сильными морозами — погода на 10 февраля

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Погода в Украине 10 февраля будет дождевой — во всех областях, за исключением юго-востока, будет наблюдаться гололедица. Синоптики Укргидрометцентра объявили первый уровень опасности — желтый.

10 февраля в Украину придет южный циклон — осадки возможны в большинстве областей Украины, но не одновременно. Ночью и утром — на Западе и Севере. Утром и днем — на Севере и в центральной части. Днем и вечером — на Востоке, северо-востоке, в Запорожье и в Днепропетровской области. Снег более вероятен в западных и северных областях, в Прикарпатье и в Карпатах — снег с дождем. Мокрый снег и дождь — в Центре и на Востоке Украины, — отметила в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

Синоптик прогнозирует приход еще одного циклона 11−12 февраля и оттепель. В то же время, на следующей неделе, по ее словам, осадки будут ослабевать, а морозы значительно усилятся.

10 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (третий уровень), — отмечают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 10 февраля будет снежной, температура воздуха ночью -11°С, днем -4°С.

В столице власть просит граждан по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, отдать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы обеспечить беспрепятственное движение спецтехники.

Погода во Львове завтра будет облачной с прояснениями, возможен снег, ночью -4°С, днем -1°С.

Погода в Одессе в среду будет облачной с прояснениями, температура ночью +2°С, днем 10 °C.

Погода в Харькове 10 февраля ожидается снежной и дождливой, температура ночью -4°С, днем +2°С.

Погода в Днепре завтра будет с дождями, температура ночью -4°С, днем +5°С.

Геомагнитная обстановка Украины 10 февраля прогнозируется преимущественно спокойная, возможны небольшие магнитные возмущения.