Метели, потепление и снова морозы — синоптик о погоде до конца недели (КАРТА)https://racurs.ua/n150158-meteli-poteplenie-i-snova-morozy-sinoptik-o-pogode-do-konca-nedeli-karta.htmlРакурс
Погода в Украине будет переменчивой и снежной из-за серии южных циклонов, которые накроют всю территорию страны.
Уже завтра, 10 февраля, в Украину придет новый циклон Ulf, и принесет с собой осадки в большинство регионов, но не одновременно. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, 10 февраля ночью и утром осадки накроют западные и южные регионы, а днем и вечером будет штормить уже на востоке и северо-востоке, местами
в центральных регионах. Снег более вероятен в западных и северных областях, в Прикарпатье и в Карпатах снег с дождем.
В южной части завтра осадки ожидаются в Запорожье, на остальной территории юга — повышенная облачность и небольшие осадки. Остается сложной ситуация на дорогах и тротуарах. Ветер северо-восточный, порывистый.
Температура воздуха будет отличаться в зависимости от региона. В северной части и большинстве западных областей предполагается днем до −9 мороза. А на юго-западе,
вокруг Карпат, от −3 мороза до +3 тепла. В центральных областях и на востоке от −4 мороза до +4 тепла. В южной части +8 градусов тепла, в Крыму до +12 тепла.
На Киев также надвигается мощный циклон — наибольшая вероятность снегопада в столице прогнозируется завтра утром. А днем 10 февраля циклон уйдет на восток, из-за чего киевский снегопад ослабеет и прекратится. 11 и 12 февраля в Украину придет еще одно потепление и еще один циклон. А с воскресенья осадки ослабнут, а морозы серьезно усилятся.
Напомним, ранее мы сообщали, что сильные снегопады пришли в Украину и будут идти с разной интенсивностью еще несколько дней. Во многих регионах возникли значительные проблемы с движением транспорта, а в сельской местности детей перевели на дистанционную форму обучения.