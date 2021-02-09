Погода. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине будет переменчивой и снежной из-за серии южных циклонов, которые накроют всю территорию страны.

Уже завтра, 10 февраля, в Украину придет новый циклон Ulf, и принесет с собой осадки в большинство регионов, но не одновременно. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, 10 февраля ночью и утром осадки накроют западные и южные регионы, а днем и вечером будет штормить уже на востоке и северо-востоке, местами в центральных регионах. Снег более вероятен в западных и северных областях, в Прикарпатье и в Карпатах снег с дождем.



В южной части завтра осадки ожидаются в Запорожье, на остальной территории юга — повышенная облачность и небольшие осадки. Остается сложной ситуация на дорогах и тротуарах. Ветер северо-восточный, порывистый.

Температура воздуха будет отличаться в зависимости от региона. В северной части и большинстве западных областей предполагается днем ​​до −9 мороза. А на юго-западе, вокруг Карпат, от −3 мороза до +3 тепла. В центральных областях и на востоке от −4 мороза до +4 тепла. В южной части +8 градусов тепла, в Крыму до +12 тепла.



На Киев также надвигается мощный циклон — наибольшая вероятность снегопада в столице прогнозируется завтра утром. А днем 10 февраля циклон уйдет на восток, из-за чего киевский снегопад ослабеет и прекратится. 11 и 12 февраля в Украину придет еще одно потепление и еще один циклон. А с воскресенья осадки ослабнут, а морозы серьезно усилятся.

Напомним, ранее мы сообщали, что сильные снегопады пришли в Украину и будут идти с разной интенсивностью еще несколько дней. Во многих регионах возникли значительные проблемы с движением транспорта, а в сельской местности детей перевели на дистанционную форму обучения.