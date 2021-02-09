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Ракурс
Киев от снега спасают уже на БТР

Киев от снега спасают уже на БТР (ФОТО, ВИДЕО)

9 фев 2021, 11:34
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В Киеве снегопад привел к ухудшению автомобильного движения — зафиксированы масштабные пробки, произошло немало ДТП.

Кроме обычных водителей, от непогоды страдают медики — врачи «скорой» были вынуждены идти пешком на вызов, потому что машина не могла подняться на небольшой подъем.

Киевлян призывают без необходимости не пользоваться личным транспортом и не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега.

Пробки в Киеве, инфографика: Google Maps

Власти Киева просят в связи с непогодой по возможности оставлять детей дома, хотя школы и детсады будут работать.

Киев от снега спасают уже на БТР. Фото: Facebook

По прогнозу украинского Гидрометцентра, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метель, гололедица, порывы ветра 15−20 м/сек.


Напомним, пробки в Киеве, который продолжает интенсивно засыпать снегом, наблюдаются утром 9 февраля в ряде районов столицы, а также на въезде в город.

Сильные снегопады пришли в Украину и продолжаться с разной интенсивностью еще несколько дней. Во многих регионах возникли значительные проблемы с движением транспорта, а в сельской местности детей иногда перевели на дистанционную форму обучения.

Источник: Ракурс


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