Киев от снега спасают уже на БТР (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n150154-kiev-ot-snega-spasaut-uje-na-btr-foto-video.htmlРакурс
В Киеве снегопад привел к ухудшению автомобильного движения — зафиксированы масштабные пробки, произошло немало ДТП.
Кроме обычных водителей, от непогоды страдают медики — врачи «скорой» были вынуждены идти пешком на вызов, потому что машина не могла подняться на небольшой подъем.
Киевлян призывают без необходимости не пользоваться личным транспортом и не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега.
Власти Киева просят в связи с непогодой по возможности оставлять детей дома, хотя школы и детсады будут работать.
По прогнозу украинского Гидрометцентра, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метель, гололедица, порывы ветра 15−20 м/сек.
Напомним, пробки в Киеве, который продолжает интенсивно засыпать снегом, наблюдаются утром 9 февраля в ряде районов столицы, а также на въезде в город.
Сильные снегопады пришли в Украину и продолжаться с разной интенсивностью еще несколько дней. Во многих регионах возникли значительные проблемы с движением транспорта, а в сельской местности детей иногда перевели на дистанционную форму обучения.