Киев от снега спасают уже на БТР

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В Киеве снегопад привел к ухудшению автомобильного движения — зафиксированы масштабные пробки, произошло немало ДТП.

Кроме обычных водителей, от непогоды страдают медики — врачи «скорой» были вынуждены идти пешком на вызов, потому что машина не могла подняться на небольшой подъем.

Киевлян призывают без необходимости не пользоваться личным транспортом и не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега.

Власти Киева просят в связи с непогодой по возможности оставлять детей дома, хотя школы и детсады будут работать.

По прогнозу украинского Гидрометцентра, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метель, гололедица, порывы ветра 15−20 м/сек.

Напомним, пробки в Киеве, который продолжает интенсивно засыпать снегом, наблюдаются утром 9 февраля в ряде районов столицы, а также на въезде в город.

Сильные снегопады пришли в Украину и продолжаться с разной интенсивностью еще несколько дней. Во многих регионах возникли значительные проблемы с движением транспорта, а в сельской местности детей иногда перевели на дистанционную форму обучения.