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Ракурс
Київ від снігу рятують вже на БТР.

Київ від снігу рятують вже на БТР (ФОТО, ВІДЕО)

9 лют 2021, 11:34
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У Києві снігопад призвів до погіршення автомобільного руху — зафіксовано масштабні затори, сталося чимало ДТП.

Окрім звичайних водіїв, від негоди страждають медики — лікарі «швидкої» були вимушені йти пішки на виклик, бо автівка не могла піднятися на невеликий підйом.

Киян закликають без нагальної потреби не користуватись власним транспортом і не паркувати автівки на узбіччях доріг, аби не заважати прибиранню снігу.

Затори в Києві. Карта: Google Maps

Влада Києва просить у зв’язку з негодою за можливості залишати дітей вдома, хоча школи та дитсадки працюватимуть.

Київ від снігу рятують вже на БТР. Фото: Facebook

За прогнозом українського Гідрометцентру, у Києві утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця, пориви вітру 15−20 м/с.


Нагадаємо, затори в Києві, який продовжує інтенсивно засипати снігом, спостерігаються вранці 9 лютого в низці районів столиці, а також на в’їзді до міста.

Сильні снігопади прийшли в Україну і триватимуть з різною інтенсивністю ще декілька днів. У багатьох регіонах виникли значні проблеми з рухом транспорту, а у сільській місцевості дітей подекуди перевели на дистанційну форму навчання.

Джерело: Ракурс


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