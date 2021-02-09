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Ракурс
Тарифи на тепло. Фото: Istock

Тарифи на тепло та гарячу воду «заморозили» — скільки протримається стара ціна

9 лют 2021, 11:19
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Тарифи на тепло та гарячу воду офіційно «застрахували» від зростання у Кабінеті міністрів до кінця опалювального сезону.

Таким чином українці платитимуть за старою ціною за комунальні послуги. Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.


Це один із восьми кроків нашої команди щодо розв’язання тарифного питання. І це правильна позиція, яка показує, що пріоритет влади — і центральної, і місцевої — це захист добробуту українців, — заявив Шмигаль.

У новому тарифному меморандумі зафіксували такі положення:

  • тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними;
  • проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед НАК «Нафтогаз», що утворилася через різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою (так звана «різниця в тарифах»);
  • теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з НАК «Нафтогаз» за вигідною ціною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тарифи на теплопостачання та гарячу воду у поточному опалювальному сезоні можуть зафіксувати Кабмін та мери міст. Урядовці та мери обговорювали питання тарифної політики у сфері централізованого теплопостачання і вирішили підготувати проект меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання питань у сфері опалення та гарячої води.

Джерело: Ракурс


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