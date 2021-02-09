Тарифы. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150153-tarify-na-teplo-i-goryachuu-vodu-zamorozili-skolko-proderjitsya-staraya-cena.html

Ракурс

Тарифы на тепло и горячую воду официально «застраховали» от роста в Кабинете министров до конца отопительного сезона.

Таким образом украинцы будут платить по старой цене за коммунальные услуги. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Это один из восьми шагов нашей команды по решению тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти — и центральной, и местной — это защита благосостояния украинцев, — заявил Шмыгаль.

В новом тарифном меморандуме зафиксировали следующие положения:

тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными;

проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК «Нафтогаз», образовавшаяся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая «разница в тарифах»);

теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с НАК «Нафтогаз» по выгодной цене.

Меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно будут получать газ для производства тепла и снабжения его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020−2021 годов. Для этих предприятий предусмотрена отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло. Правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будут переводить на органы местного самоуправления.

Меморандум был подписан в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. От городских голов его подписали мэр Житомира Сергей Сухомлин, глава Киева Виталий Кличко, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Бучи Анатолий Федорук. С помощью видеосвязи на мероприятии присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, глава Львова Андрей Садовый и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, ранее мы сообщали, что тарифы на теплоснабжение и горячую воду в текущем отопительном сезоне могут зафиксировать Кабмин и мэры городов. Чиновники и мэры обсуждали вопрос тарифной политики в сфере централизованного теплоснабжения и решили подготовить проект меморандума о взаимопонимании относительно урегулирования вопросов в сфере отопления и горячей воды.