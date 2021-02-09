КИУ нашел аномалии в отчетах «Слуги народа» и ОПЗЖ. Фото: УНН

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Ракурс

Финансовые отчеты политических партий «Слуга народа» и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» содержат аномальные показатели.

Комитет избирателей Украины проанализировал отчеты СН за второй квартал 2020 года и ОПЗЖ за первый квартал того же года и заявил о обнаружении аномальных показателей в соотношении официального количества работников партии к площади офиса, который арендует политическая сила. Это может свидетельствовать о теневом характере финансирования политических партий. Об этом сообщается на веб-странице КИУ.

Так, согласно данным отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, один работник партии «Слуга народа» в среднем работает на офисной площади размером более 200 кв. м, что является аномально высокой цифрой.

Всего в центральном аппарате провластной партии работает восемь человек. При этом политсила указывает, что арендует помещение в киевском конгрессно-выставочном центре «Парковый» общей площадью 1 тыс. 828,2 кв. м. Этот адрес также указан на официальном веб-сайте партии как главный офис политической партии «Слуга народа».

В «Парковом» происходило выдвижение кандидатов от партии на последних местных выборах. В марте 2020 года «слуги» заплатили арендную плату в сумме 987 тыс. 853 грн, а в апреле 2020 года — 1 млн 111 тыс. 245 грн. Таким образом по данным финансового отчета партии «Слуга народа» восемь официальных работников партии работают в офисе площадью 1 тыс. 828 кв. м, что составляет в среднем 228 кв. м на одного работника.

Подобная аномалия обнаружена специалистами КИУ и в отчетах ОПЗЖ. Согласно данным финансового отчета партии за первый квартал прошлого года в центральном аппарате политсилы работает лишь три человека. При этом партия арендует офисные помещения общей площадью 2 тыс. 32 кв. м, что составляет 677 кв. м на одного работника.

Также в Комитете избирателей отметили, что в аппарате «Голоса» работает 38 сотрудников в офисе площадью 437 кв. м., а в центральном офисе «Батькивщины» 92 работники в офисе площадью 1 тыс. 177 кв. м. Партия «Европейская солидарность» арендует офис площадью 2 тыс. 164 кв. м, там работает 41 человек.

Официальные данные о пустых партийных офисах могут свидетельствовать лишь об одном — теневом характере финансирования политической партии и зарплаты в конвертах. Такие огромные офисы не могут обходиться без охраны, секретарей, орготдела, компьютерных специалистов и тому подобное. По самым скромным подсчетам в офисе должно работать не менее 30−40 человек, — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.



Комитет призвал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции тщательно изучить указанные пункты официальных финансовых отчетов на предмет возможного теневого финансирования этих партий.

Напомним, Комитет избирателей Украины назвал топ-10 депутатов, которые выступали в Верховной Раде чаще всего в течение 2020 года. Лидируют в рейтинге нардепы от ОПЗЖ.