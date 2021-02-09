КВУ знайшов аномалії у звітах «Слуги народу» та ОПЗЖ. Фото: УНН

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Фінансові звіти політичних партій «Слуга народу» та партії «Опозиційна платформа — За життя» містять аномальні показники.

Комітет виборців України проаналізував звіти СН за другий квартал 2020 року та ОПЗЖ за перший квартал того ж року й заявив про виявлені аномальні показники у співвідношенні офіційної кількості працівників партії до площі офісу, який орендує політична сила. Це може свідчити про тіньовий характер фінансування політичних партій. Про це повідомляється на веб-сторінці КВУ.

Так, відповідно до даних звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, один працівник партії «Слуга народу» в середньому працює на офісній площі розміром понад 200 кв. м, що є аномально високою цифрою.

Всього в центральному апараті провладної партії працює восьмеро осіб. При цьому політсила вказує, що орендує приміщення в київському конгресно-виставковому центрі «Парковий» загальною площею 1 тис. 828,2 кв. м. Ця адреса також зазначена на офіційному веб-сайті партії як головний офіс політичної партії «Слуга народу».

У «Парковому» відбувалося висування кандидатів від партії на останніх місцевих виборах. У березні 2020 року «слуги» заплатили орендну плату в сумі 987 тис. 853 грн, а квітні 2020 року — 1 млн 111 тис. 245 грн. Таким чином за даними фінансового звіту партії «Слуга народу» восьмеро офіційних працівників партії працюють в офісі площею 1 тис. 828 кв. м, що складає в середньому 228 кв. м на одного працівника.

Подібна аномалія виявлена фахівцями КВУ й у звітах ОПЗЖ. Відповідно до даних фінансового звіту партії за перший квартал минулого року в центральному апараті політсили працює лише троє осіб. При цьому партія орендує офісні приміщення загальною площею 2 тис. 32 кв. м, що складає 677 кв. м на одного працівника.

Також у Комітеті виборців зазначили, що у апараті «Голосу» працює 38 працівників в офісі площею 437 кв. м., а в центральному офісі «Батьківщини» 92 працівники в офісі площею 1 тис. 177 кв. м. Партія «Європейська солідарність» орендує офіс площею 2 тис. 164 кв. м, там працює 41 особа.

Офіційні дані про порожні партійні офіси можуть свідчити лише про одне — тіньовий характер фінансування політичної партії та зарплати в конвертах. Такі величезні офіси не можуть обходитися без охорони, секретарів, оргвідділу, комп’ютерних фахівців тощо. За найскромнішими підрахунками в офісі має працювати щонайменше 30−40 осіб, — зазначив голова КВУ Олексій Кошель.



Комітет закликав Національне агентство з питань запобігання корупції ретельно вивчити зазначені пункти офіційних фінансових звітів на предмет можливого тіньового фінансування цих партій.

Нагадаємо, Комітет виборців України назвав топ-10 депутатів, які виступали у Верховній Раді найчастіше впродовж 2020 року. Лідирують у рейтингу нардепи від ОПЗЖ.