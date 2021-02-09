У Харкові затримали агента ФСБ, фото: Луганська обласна прокуратура

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У Харкові контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ, який, завданням своїх кураторів збирав інформацію щодо сучасної військової техніки для Збройних сил України.

Затриманий — завербований ФСБ працівник одного зі стратегічних підприємств Миколаєва, повідомляє прес-центр СБУ.

Так, зловмисник з метою отримання доступу до технічної документації щодо новітніх розробок з використання безпілотників, намагався завербувати одного з керівників наукової установи у Харкові, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері оборони. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Зловмисник обіцяв науковцю винагороду в розмірі 10 тис. дол. США за надання таємної програми розробки приладів для ураження безпілотних літальних апаратів.

Агента ФСБ затримали 7 лютого на залізничному вокзалі Харкова «на гарячому» під час отримання авансу (500 дол. США) та контрольованої передачі імітованих «секретних даних».

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з можливою конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Кропивницькому нещодавно затримали агента ФСБ, який збирав дані про спецпризначенців.