Ролик на підтримку Путіна. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n150155-rosiyan-obmanom-zignaly-znimaty-klip-na-pidtrymku-putina-video.html

Ракурс

У Росії організували зйомки відео на підтримку чинного президента Володимира Путіна, у якому взяли участь працівники бюджетних сфер. Під час зйомок у російському Волгограді вони були впевнені, що беруть участь у зйомках кліпу гурту «Любе».

Зйомки пройшли 4 лютого за ініціативи місцевих чиновників. Про це повідомляє Meduza.





Вчителів на акцію збирали чиновники з районного управління освіти для нібито зйомок у патріотичному кліпі гурту «Любе», частиною якого стануть міста-герої. За сюжетом учасникам потрібно було піднятися по головних сходах Мамаєва кургану, потім розвернутися біля монумента і помахати ліхтариками, а також дочекатися прольоту квадрокоптера.



Учасники розповідають, що частина з них прийшла на зйомки через те, що відео нібито мало бути присвячене річниці Сталінграду.

Ніяких політичних мотивів не було. Коли ж ми побачили кінцевий результат в соцмережах, то виявилося, що ми не в патріотичній акції брали участь, а знялися в ролику на підтримку самі знаєте кого. Було дуже неприємно — світлі мотиви забруднили політичним брудом, — пояснив учасник.

Ролик опублікували у своїх інстаграм-акаунтах троє депутатів Волгоградської міської думи від партії «Єдина Росія» — Олег Яригін, Руслан Морозов і Андрій Гімбатов, які й були організаторами зйомок.

У відеокліпі під композицію з рефреном «Ми до кінця будемо стояти за тебе, Батьківщина-мати» показано, як лікарі швидкої допомоги, працівники заводу, студенти масово йдуть зі своїх робочих місць та прямують на Мамаїв курган. В середині ролика з’являється цитата Володимира Путіна «Як нам без Сталінграда перемагати?», а завершується кліп титром «Ми з Вами, Володимире Володимировичу!»

В адміністрації Волгоградської області відхрестилися від акції, а в музеї-заповіднику «Сталінградська битва» заявили, що зйомки з ними ніхто не погоджував. Лідер «Любе» Микола Расторгуєв заявив, що група не знімала ніяких кліпів на Мамаєвому кургані в Волгограді, і він «вперше чує" про ці зйомки. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має відношення до акцій в регіонах на підтримку Путіна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російська Федерація планує запровадити нові соціальні виплати на суму понад 6 млрд доларів перед виборами до Держдуми, що відбудуться у вересні 2021 року. Таким чином урядовці планують «задобрити» росіян та підвищити рівень життя.