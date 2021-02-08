Путін. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n150135-putin-zibravsya-zadobryty-groshyma-rosiyan-pered-vyboramy.html

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Російська Федерація планує запровадити нові соціальні виплати на суму понад 6 млрд доларів перед виборами до Держдуми, що відбудуться у вересні 2021 року.

Таким чином урядовці планують «задобрити» росіян та підвищити рівень життя. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що самі виплати повинен невдовзі анонсувати президент Росії Володимир Путін. У своїй промові президент Росії має заявити, що останні масштабні протестні акції у підтримку опозиційного російського політика Олексія Навального вдарили по курсу рубля, заявляють джерела видання.

Натомість у Кремлі поки заперечують, що в такий спосіб влада намагається «гасити ефект від протестів». Відомо, що допомога для громадян Росії планується у розмірі близько 500 млрд рублів. Ще один співрозмовник видання заявив, що обсяг допомоги складе 0,5% від прогнозованого ВВП Росії на 2021 рік (580 млрд рублів).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін, президент Росії, витратив на геополітику та підтримку лояльних режимів за останні 20 років 609 млрд дол. На цю суму можна було б побудувати 15 тис. нових лікарень або покласти на накопичувальний рахунок кожного дорослого росіянина по 400 тис. рублів.