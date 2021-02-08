Олені. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n150134-unikalne-gavkuche-olenya-z-yavylosya-u-harkivskomu-ekoparku-foto.html

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Незвичайний олень, що гавкає, народився у харківському екопарку. Рідкісна та унікальна тварина належить до виду мунтжак, який через специфічні звуки був прозваний «гавкаючим».

Оленя народилося у січні, розповів речник екопарку Олексій Костюченко. Про це повідомляє «Суспільне».

Повідомляється, що новонароджена тварина наразі перебуває у вольєрі з батьками та лякається чужих. У звіринці просять харків’ян допомогти з іменем маляти. Через те, що поки невідомо, якої статі оленя, в екопарку просять підписників пропонувати два варіанти імені: у випадку самця та самиці.

У екопарку заявляють, що рідня оленів вкрита від негоди у відкритому вольєрі. Доглядачі розповідають, що самки цих дивовижних тварин вигодовують дітвору самостійно, а їх власний раціон посилений калоріями і вітамінами. У оленів це сіно, овочі та зернові суміші.

Мунтжак або гавкаючий олень — найстаріший рід оленів, що виник близько 15−35 млн років тому в епоху міоцену, його найстаріші залишки знайдені на території Франції, Німеччини та Польщі. Рід містить 12 сучасних видів, що поширені у Південній та Південно-Східній Азії, Китаю та деяких районах Японії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Індонезії двоє рідкісних сумартанських тигрів утекли із зоопарку на острові Борнео. Втекти двом 18-місячним самкам допомогли проливні дощі, котрі спричинили зсув, який пошкодив огорожу. Тварини втекли пізно ввечері 5 лютого. Поруч із їхнім вольєром виявили тіло 47-річного доглядача зоопарку, на якому були рани та подряпини.

Також біля вольєра знайшли кількох мертвих тварин, зокрема мавпу та страуса. Через втечу цих небезпечних тварин довелося організувати масштабне полювання в розташованому на заході острова місті Сінгкаванг.