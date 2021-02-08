Уникальный «лающий» олененок появился на свет в харьковском экопарке (ФОТО)https://racurs.ua/n150134-unikalnyy-lauschiy-olenenok-poyavilsya-na-svet-v-harkovskom-ekoparke-foto.htmlРакурс
Необычный олененок, который «лает», родился в харьковском экопарке. Редкое и уникальное животное принадлежит к виду мунтжак, который из-за умения воспроизводить специфические звуки прозванный «лающим».
Олененок родился в январе, рассказал представитель экопарка Алексей Костюченко. Об этом сообщает «Суспільне».
Сообщается, что новорожденное животное сейчас находится в вольере с родителями и пугается чужих. В зверинце просят харьковчан помочь с именем для малыша. Поскольку пока
неизвестно, какого пола олененок, в экопарке просят подписчиков предлагать два варианта имени: в случае самца и самки.
В экопарке заявляют, что родня оленей укрыта от непогоды в открытом вольере. Смотрители рассказывают, что самки этих удивительных животных кормят детишек самостоятельно, а их собственный рацион усилен калориями и витаминами. У оленей это сено, овощи и зерновые смеси.
Мунтжак или лающий олень — самый старый род оленей, возникший около 15−35 млн лет назад в эпоху миоцена, его древние останки найдены на территории Франции, Германии и Польши.
Род содержит 12 современных видов, распространены в Южной и Юго-Восточной Азии, Китае и некоторых районах Японии.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Индонезии двое редких суматранских тигров сбежали из зоопарка на острове Борнео. Убежать двум 18-месячным самкам помогли проливные дожди, которые вызвали оползень, повредивший ограждение. Животные сбежали поздно вечером 5 февраля. Рядом с их вольером обнаружили тело 47-летнего смотрителя зоопарка, на котором были раны и царапины.
Также у вольера нашли нескольких мертвых животных, в частности обезьяну и страуса. Из-за побега этих опасных животных пришлось организовать масштабную охоту в расположенном на западе острова городе Сингкаванг.