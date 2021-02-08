Путин собрался задобрить россиян деньгами перед выборами

Путин. Фото: BBC

https://racurs.ua/n150135-putin-sobralsya-zadobrit-rossiyan-dengami-pered-vyborami.html

Ракурс

Российская Федерация планирует ввести новые социальные выплаты на сумму более 6 млрд долларов перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2021 года.

Таким образом чиновники планируют «задобрить» россиян и повысить уровень жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что сами выплаты должен вскоре анонсировать президент России Владимир Путин. В своей речи президент России должен заявить, что последние масштабные протестные акции в поддержку оппозиционного российского политика Алексея Навального ударили по курсу рубля, заявляют источники издания.

В то же время в Кремле пока отрицают, что таким образом власть пытается «гасить эффект от протестов». Известно, что помощь для граждан России планируется в размере около 500 млрд рублей. Еще один собеседник заявил, что объем помощи составит 0,5% от прогнозируемого ВВП России на 2021 год (580 млрд рублей).

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин, президент России, потратил на геополитику и поддержку лояльных режимов за последние 20 лет 609 млрд долл. На эту сумму можно было бы построить 15 тыс. новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого россиянина по 400 тыс. рублей.