Клип для Путина. Скриншот: YouTube

https://racurs.ua/n150155-rossiyan-obmanom-sognali-snimat-klip-v-podderjku-putina-video.html

Ракурс

В России организовали съемки видео в поддержку действующего президента Владимира Путина, в котором приняли участие работники бюджетных сфер. Во время съемок в российском Волгограде они были уверены, участвующих в съемках клипа группы «Любэ».

Съемки прошедших 4 февраля по инициативе местных чиновников. Об этом сообщает Meduza.





Учителей на акцию собирали чиновники из районного управления образования для якобы съемок в патриотическом клипе группы «Любэ», частью которого станут города-герои. По сюжету участникам нужно было подняться по главной лестнице Мамаева кургана, затем развернуться возле монумента и помахать фонариками, а также дождаться пролета квадрокоптера.

Часть бюджетников была уверена, что снимается в патриотическом видео к годовщине Сталинграда.

Никаких политических мотивов не было. Когда мы увидели конечный результат в соцсетях, то оказалось, что мы не в патриотической акции участвовали, а снялись в ролике в поддержку сами знаете кого. Было очень неприятно — светлые мотивы испачкали политической грязью, — пояснил один из участников.

Ролик опубликовали в своих инстаграм-аккаунтах трое депутатов Волгоградской городской думы от партии «Единая Россия» — Олег Ярыгин, Руслан Морозов и Андрей Гимбатов, которые и были организаторами съемок.

В видеоклипе под композицию с рефреном «Мы до конца будем стоять за тебя, Родина-мать» показано, как врачи скорой помощи, работники завода, студенты массово уходят со своих рабочих мест и направляются на Мамаев курган. В середине ролика появляется цитата Владимира Путина «Как нам без Сталинграда побеждать?», А завершается клип титром «Мы с Вами, Владимир Владимирович!»

В администрации Волгоградской области открестились от акции, а в музее-заповеднике «Сталинградская битва» заявили, что съемки с ними никто не согласовывал. Лидер «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что группа не снимала никаких клипов на Мамаевом кургане в Волгограде, и он «впервые слышит» об этих съемках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к акциям в регионах в поддержку Путина.

Напомним, ранее мы сообщали, что Российская Федерация планирует ввести новые социальные выплаты на сумму более 6 млрд долларов перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2021 года. Таким образом чиновники планируют «задобрить» россиян и повысить уровень жизни.