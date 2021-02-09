В Харькове задержали агента ФСБ, фото: Луганская областная прокуратура

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В Харькове контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ, который, задачей своих кураторов собирал информацию о современной военной технике для Вооруженных сил Украины.

Задержанный — завербованный ФСБ сотрудник одного из стратегических предприятий Николаева, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, злоумышленник с целью получения доступа к технической документации о новейших разработках по использованию беспилотников, пытался завербовать одного из руководителей научного учреждения в Харькове, занимающегося разработками с ограниченным доступом в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Злоумышленник обещал ученому вознаграждение в размере 10 тыс. долл. США за предоставление тайной программы разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов.

Агента ФСБ задержали 7 февраля на железнодорожном вокзале Харькова «на горячем» во время получения аванса (500 долл. США) и контролируемой передачи имитированных «секретных данных».

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Кропивницком недавно задержали агента ФСБ, который собирал данные о спецназовцах.