Погода. Фото: Istock

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Погода в Україні буде мінливою та сніжною через серію південних циклонів, які накриють всю територію країни.

Вже завтра, 10 лютого, в Україну несеться новий циклон Ulf, який принесе з собою опади у більшість регіонів, але не одночасно. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 10 лютого вночі та вранці опади накриють західні та південні регіони, а вдень та ввечері штормитиме вже на сході та північному сході, місцями у центральних регіонах. Сніг більш ймовірний у західних та північних областях, на Прикарпатті та в Карпатах сніг із дощем.

У південній частині завтра опади очікуються на Запоріжжі, на решті території півдня — підвищена хмарність та невеликі опади. Залишається складною ситуація на дорогах та тротуарах. Вітер північно-східний, поривчастий.

Температура повітря буде відрізнятися у залежності від регіону. У північній частині та більшості західних областей передбачається вдень до −9 морозу. А на південному заході, навколо Карпат, від −3 морозу до +3 тепла. У центральних областях та на сході від −4 морозу до +4 тепла. У південній частині +8 градусів тепла, в Криму до +12 тепла.

На Київ також прямує потужний циклон — найбільша ймовірність снігопаду у столиці прогнозується завтра вранці. А вдень 10 лютого циклон піде на схід, через що київський снігопад послабшає та припиниться. 11 та 12 лютого в Україну прийде ще одне потепління та ще один циклон. А з неділі опади слабшатимуть, а морози серйозно посиляться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сильні снігопади прийшли в Україну і триватимуть з різною інтенсивністю ще декілька днів. У багатьох регіонах виникли значні проблеми з рухом транспорту, а у сільській місцевості дітей подекуди перевели на дистанційну форму навчання.