“Світлофорне” зонування України діятиме вже у лютому — Ляшко про новий карантин

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Поділ на карантинні зони в Україні незабаром відбуватиметься за новою «світлофорною» методикою. Про це 9 лютого заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

Ми запропонуємо уряду новий «світлофор» зон епідемічної небезпеки, які будуть існувати в Україні вже у середині або наприкінці лютого, — сказав він.

За словами Ляшка, існуватимуть чіткі «маячки» щодо того, де ситуація дестабілізується й потрібно вживати додаткових заходів. Головним показником у запропонованій методиці адаптивного карантину має стати спроможність системи охорони здоров’я надати допомогу всім, хто її потребує.

«Світлофорних» зон епідеміологічної небезпеки буде декілька — три або чотири. І вони показуватимуть чіткі маячки, де ситуація дестабілізується, і де потрібно вживати відразу додаткових заходів, — сказав Ляшко.

Також заступник глави МОЗ детальніше розповів про поділ на нові коронавірусні зони.