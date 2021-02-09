«Світлофорне» зонування України діятиме вже у лютому — Ляшко про новий карантинhttps://racurs.ua/ua/n150198-svitloforne-zonuvannya-ukrayiny-diyatyme-vje-u-lutomu-lyashko-pro-novyy-karantyn.htmlРакурс
Поділ на карантинні зони в Україні незабаром відбуватиметься за новою «світлофорною» методикою. Про це 9 лютого заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».
Ми запропонуємо уряду новий «світлофор» зон епідемічної небезпеки, які будуть існувати в Україні вже у середині або наприкінці лютого, — сказав він.
За словами Ляшка, існуватимуть чіткі «маячки» щодо того, де ситуація дестабілізується й потрібно вживати додаткових заходів. Головним показником у запропонованій методиці адаптивного карантину має стати спроможність системи охорони здоров’я надати допомогу всім, хто її потребує.
«Світлофорних» зон епідеміологічної небезпеки буде декілька — три або чотири. І вони показуватимуть чіткі маячки, де ситуація дестабілізується, і де потрібно вживати відразу додаткових заходів, — сказав Ляшко.
Також заступник глави МОЗ детальніше розповів про поділ на нові коронавірусні зони.
Коли ми говоримо про інші рівні епіднебезпеки, які ми хочемо запровадити в адаптивному карантині: зелений, жовтий, помаранчевий — вони стосуватимуться не карантинних обмежень, а звітуватимуть і демонструватимуть органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим суб'єктам про ризики подальшого розвитку епідемії в конкретному регіоні, що може призвести до негативних наслідків (збільшення кількості хворих, госпіталізацій) і, потенційний ризик, що система охорони здоров’я може не справитися, — резюмував Ляшко.