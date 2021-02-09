Поставки вакцини Sinovac для України можуть затриматися. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n150186-postavky-vakcyny-sinovac-dlya-ukrayiny-mojut-zatrymatysya-do-seredyny-vesny-zmi.html

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Вакцина від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac може надійти до України лише навесні.

Постачальник цього препарату просить дозволу перенести поставку першої партії на квітень 2021 року. Компанія «Лекхім» надіслала Кабінету міністрів України лист де вказано, що план України щодо застосування вакцини Sinovac з березня може бути відкладений. Це пов’язано із затримками з боку регулюючих органів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист.

У листі від 3 лютого імпортер просив український уряд дозволити перенесення поставок на квітень у зв’язку з пізнім рішенням Китаю, який схвалив вакцину, і прийняттям Верховною Радою спеціального закону про реєстрацію вакцин. Також постачальник просить змінити спосіб визначення ефективності COVID-вакцини, оскільки для поставок потрібна ефективність препарату не менше 70%.

При цьому джерело в українському МОЗ не виключає, що можуть виникнути проблеми з дотриманням цього критерію. Як стверджує Reuters, Sinovac, МЗС Китаю та МОЗ України не відповіли на запити про коментарі. Але в «Медичних закупівлях України» підтвердили, що отримали звернення від «Лекхім».

Нагадаємо, розпочати вакцинацію в Україні планується у другій половині лютого 2021 року. Вакцинація проти коронавірусу включає п’ять етапів. Очікується, що вакцини поставлять чотири виробники — Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.