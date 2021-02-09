Поставки вакцины Sinovac для Украины могут задержаться. Фото: DW

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Вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac может поступить в Украину только весной.

Поставщик этого препарата просит разрешения перенести поставку первой партии на апрель 2021 года. Компания «Лекхим» направила Кабинету министров Украины письмо где указано, что план Украины по применению вакцины Sinovac с марта может быть отложен. Это связано с задержками со стороны регулирующих органов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо.

В письме от 3 февраля импортер просил украинское правительство разрешить перенос поставок на апрель в связи с поздним решением Китая, который одобрил вакцину, и принятием Верховной Радой специального закона о регистрации вакцин. Также поставщик просит изменить способ определения эффективности COVID-вакцины, поскольку для поставок нужна эффективность препарата не менее 70%.

При этом источник в украинском Минздраве не исключает, что могут возникнуть проблемы с соблюдением этого критерия. Как утверждает Reuters, Sinovac, МИД Китая и Минздрав Украины не ответили на запросы о комментариях. Но в «Медицинских закупках Украины» подтвердили, что получили обращение от «Лекхим».

Напомним, начать вакцинацию в Украине планируется во второй половине февраля 2021 года. Вакцинация против коронавируса включает пять этапов. Ожидается, что вакцины поставят четыре производителя — Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.