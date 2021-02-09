На заявление РФ о «мягкой русификации» украинцев отреагировал МИД

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Россия не сможет продвигать «русский мир» в Украине средствами мягкой силы, как и не смогла сделать это танками, ведь граждане Украины защищают свое право на многообразие и свободу.

Об этом во вторник, 9 февраля, написал в Твиттере глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Россия не смогла продвинуть «русский мир» в Украине танками. И мягкой силой не сможет. «Русский мир» — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы, — отметил главный дипломат Украины.

Таким образом глава МИД отреагировал на заявления страны-агрессора о том, что «русскоязычные жители Украины является частью „русского мира“». В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне сказал, что «Россия будет продвигать идеи «русского мира» с помощью «мягкой силы». Песков добавил, защита и поддержка «русского мира» является приоритетной для РФ.

Россия будет продвигать идеи «русского мира» в Украине путем мягкой силы. Никогда не будут использоваться такие методы, которые бы противоречили международному праву, — убеждал спикер Путина.

Напомним, в начале января 2021 года Песков сказал, что Владимир Путин в отношениях с Украиной не намерен «стрелять себе в ногу».