На заяву РФ щодо “м’якої русифікації” українців відреагувало МЗС

https://racurs.ua/ua/n150185-na-zayavu-rf-schodo-myakoyi-rusyfikaciyi-ukrayinciv-vidreaguvalo-mzs.html

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Росія не зможе просувати «русский мир» в Україні засобами м’якої сили, як і не змогла зробити це танками, адже громадяни України захищають своє право на різноманіття і свободу.

Про це у вівторок, 9 лютого, написав у Твіттер очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Росія не змогла просунути «русский мир» в Україні танками. І м’якою силою не зможе. «Русский мир» — це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян. Український світ — це різноманіття і свобода бути собою. Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці, — зауважив головний дипломат України.

Таким чином глава МЗС відреагував на заяви країни-агресора про те, що «російськомовні мешканці України є частиною «русского мира». Зокрема, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков напередодні сказав, що «Росія просуватиме ідеї «русского мира» за допомогою «м'якої сили». Пєсков додав, захист і підтримка «русского мира» є пріоритетною для РФ.

Росія просуватиме ідеї «русского мира» в Україні шляхом м’якої сили. Ніколи не використовуватимуться такі методи, які би суперечили міжнародному праву, — переконував речник Путіна.

Нагадаємо, на початку січня 2021 року Пєсков сказав, що Володимир Путін у відносинах з Україною не «стрілятиме собі в ногу».