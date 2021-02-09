Астероїд. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150184-velycheznyy-asteroyid-mchyt-do-zemli-z-rekordnou-shvydkistu-foto.html

Ракурс

Астероїд гігантського розміру набрав величезну швидкість та прямує у сторону Землі. Найбільшого наближення до нашої планети небесне тіло досягне вже 11 лютого.

Незвичайний космічний об'єкт дістав назву 2021 CO. Про це повідомляє Express.

Повідомляється, що наразі астероїд рухається через Сонячну систему з вражаючою швидкістю — 11,6 км/с. Це понад 41 тис. кілометрів на годину. За інформацією астрономів, довжина небесного тіла становить 32 метри, що приблизно відповідає розмірам бразильської статуї Христа.





Проходження астероїда було класифіковане вченими як близькоземний об'єкт NEO, що дозволяє їм вивчати історію Сонячної системи. NEO — це комети та астероїди, які підштовхуються гравітаційним притяганням сусідніх планет на орбіти, що дозволяє їм «заходити у гості» до Землі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астероїд 2001 FO32 наближається до Землі з величезною швидкістю — 34,4 км за секунду або 123 тис. км/год. Космічний камінь пролетить повз Землю 21 березня 2021 року на відстані понад 2 млн км, що в п’ять разів більше за відстань між нашою планетою та Місяцем.