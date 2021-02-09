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У світі триває епідемія коронавірусу

Карантинне ноу-хау Степанова і Шмигаля пропонують застосувати в Австрії

9 лют 2021, 15:43
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В Австрії пропонують після завершення локдауну запровадити карантин вихідного дня.

Відповідну ініціативу висунув уповноважений Відня з соціальних питань та охорони здоров’я Петер Хакер, повідомляє видання kurier.at.

Втім, самостійно мерія Відня такі обмеження запровадити не може, для цього потрібне рішення федерального уряду.

Хакер пропонує, щоб з понеділка по четвер або п’ятницю діяли наявні обмеження, такі як масковий режим, дистанція і не менше 20 квадратних метрів в магазині на одну людину, а у вихідні — закривати все, окрім продуктових магазинів.

У міськраді Відня вважають, що ця ініціатива дозволить зменшити поширення коронавірусної хвороби COVID-19 після зняття жорстких обмежень, діючи як «хвилеріз», оскільки проходить кілька днів, перш ніж заражені люди можуть заразити інших.


В Офісі мера Відня Міхаеля Людвіга вже зазначили, що «це цікава ідея від міської ради», але невідомо, чи буде вона підтримана.

Нагадаємо, карантин вихідного дня в Україні був запроваджений 14 листопада. На початку грудня уряд вирішив його скасувати і перейти до «помаранчевої зони».


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