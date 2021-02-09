Єврокомісара відправляють у відставку за приниження ЄС на переговорах у Москві

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Відставки Жозепа Борреля, представника Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки, вимагають понад 80 депутатів.

Під час візиту минулого тижня пан Боррель неодноразово не захищав інтереси Європейського Союзу, — йдеться в листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє DPA.

Група європейських парламентарів закликала Борреля подати у відставку після «принизливої» поїздки до Москви, яка завдала «серйозної шкоди репутації Євросоюзу».

Ми вважаємо, що президент повинна вжити заходів, якщо пан Боррель не подасть у відставку за власним бажанням, — йдеться у листі.

За словами депутатів, глава дипломатії ЄС повинен був протистояти російському міністру Сергію Лаврову, який говорив про зарозумілість ЄС у справі Олексія Навального, і закінчити свою поїздку, як тільки дізнався про висилку дипломатів.

У вівторок Боррель буде присутнім на дебатах в Європарламенті щодо ситуації в Росії та звітуватиме про свою поїздку до Москви.

Нагадаємо, Жозеп Боррель минулого тижня відвідав Москву з офіційним візитом, який багато аналітиків і експерти назвали катастрофічним та провальним.