Євросоюз підготував чотири сценарії щодо режиму Лукашенка. Фото: РБК

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Чотири сценарії розвитку політики Євросоюзу щодо диктаторського режиму Олександра Лукашенка розробили у Брюсселі.

Група держав ЄС представила «Доповідь керівників місій ЄС: огляд обмежувальних заходів ЄС проти Білорусі в лютому 2021 року», де оцінюється поточна політична ситуація в Білорусі. У документі викладаються чотири різних шляхи щодо Білорусі. Цю доповідь у найближчі тижні обговорять в Брюсселі. Про це повідомляє RFE/RL з посиланням на внутрішній документ.

Перший сценарій має назву «Почекай і подивися» і полягає в вичікувальній позиції ЄС з поступовим підходом до введення санкцій.

Другий під назвою «Прагматична рівновіддаленість» передбачає «мирну дипломатію, місію високого рівня в Мінську або іншому нейтральному місці, підтримку пропозиції про посередництво. Також передбачається згода на переговори з режимом Лукашенка та вступ в свого роду діалог в ОБСЄ, вступ в переговори на високому рівні з Росією і США з метою посилення зовнішнього тиску, пропозиція консультативної місії ЄС чи спеціального представника Євросоюзу в Білорусі.

Третій шлях має назву «Остаточне погіршення відносин» й погіршення відносин з білоруськими фізичними та юридичними особами, які потрапили під санкції, зниження рівня дипломатичних відносин, а також «підтримку порушення кримінальних та інших справ відповідно до національних законів в державах-членах ЄС проти осіб, винних у тортурах і нелюдському поводженні».

Четвертий шлях називається «Практично повне заморожування відносин» і він є найжорсткішим. У цьому випадку передбачається повне заморожування відносин Євросоюзу з Білоруссю та розрив дипломатичних відносин.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки білоруських фізичних і юридичних осіб, причетних до фальсифікації серпневих президентських виборів та подальших утисків демократичних процесів.