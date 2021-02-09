Порошенко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n150180-spravu-proty-poroshenka-vidkryly-pislya-vkydu-z-resursu-propagandysta-kremlya-advokaty.html

Ракурс

Справа Порошенка через нібито причетність до розкрадання грошей за часів президентства Барака Обами базувалася на інформаційному вкиді одного з російських сайтів.

За цим ресурсом стоїть кремлівський пропагандист Євген Пригожин, більше відомий як організатор «фабрики тролів» в Ольгино та спонсор ПВК «Вагнер». Про це під час прес-конференції повідомили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань.

Адвокати заявляють, що ця справа — яскравий приклад того, як фабрикуються провокаційні заяви та провадження агентами впливу Російської Федерації за допомогою мешканців владних кабінетів України.

Справа базується на інсайті, вкинутому агентами впливу РФ, підтримана відповідними українськими парламентарями і закрита після довготривалого розслідування з боку українських органів з витратою шалених ресурсів. Але ми ще раз наголошуємо, що ми не дозволимо, щоб це так і завершилося. Люди, які підписали цей папірець на підставі цих послань, повинні понести відповідальність за те, що скоїли, — заявив адвокат Порошенка.



Також адвокати заявили, що у Державному бюро розслідувань (ДБР) є явний запит на будь-які заяви щодо Порошенка. Натомість ДБР закрило провадження проти самого Рената Кузьміна, якого адвокати вимагають притягнути до відповідальності через неправдиве повідомлення про злочин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справи Порошенка продовжують розвалюватися, не доходячи до судів. Чергове провадження про нібито причетність екс-президента Петра Порошенка до розтрати 100 млрд дол. за президентства Барака Обами було закрито. Ініціювали відкриття провадження група нардепів на чолі з Ренатом Кузьміним від «Опозиційної платформи — За життя».