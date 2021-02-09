Порошенко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n150180-delo-protiv-poroshenko-otkryli-posle-vbrosa-s-resursa-propagandista-kremlya-advokaty.html

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Дело Порошенко за якобы причастность к хищению денег во времена президентства Барака Обамы основано на информационном вбросе одного из российских сайтов.

За этим ресурсом стоит кремлевский пропагандист Евгений Пригожин, известный как организатор «фабрики троллей» в Ольгино и спонсор ППК «Вагнер». Об этом во время пресс-конференции сообщили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань.

Адвокаты заявляют, что это дело — яркий пример того, как фабрикуются провокационные заявления и производства агентами влияния Российской Федерации с помощью жителей властных кабинетов Украины.

Дело базируется на инсайте, вброшенном агентами влияния РФ, поддержанным соответствующими украинскими парламентариями и закрытым после длительного расследования украинских органов с расходом большого количества ресурсов. Но мы еще раз подчеркиваем, что мы не позволим, чтобы это так и завершилось. Люди, которые подписали эту бумажку на основании этих посланий, должны понести ответственность за то, что совершили, — заявил адвокат Порошенко.



Также адвокаты заявили, что в Государственном бюро расследований (ГБР) есть явный запрос на любые заявления о Порошенко. В то же время ГБР закрыло производство против самого Рената Кузьмина, которого адвокаты требуют привлечь к ответственности за ложное сообщение о преступлении.

Напомним, ранее мы сообщали, что дела Порошенко продолжают разваливаться, не доходя до судов. Очередное производства о якобы причастности экс-президента Петра Порошенко к растрате 100 млрд долл. при президентстве Барака Обамы было закрыто. Инициировали открытие производства группа нардепов во главе с Ренатом Кузьминым от «Оппозиционной платформы — За жизнь».