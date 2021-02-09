Дела Порошенко. Фото: Детектор медиа

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Дела Порошенко продолжают разваливаться, не доходя до судов. Очередное производства о якобы причастности экс-президента Петра Порошенко к растрате 100 млрд долл. при президентстве Барака Обамы было закрыто.

Инициировали открытие уголовного производства группа нардепов во главе с Ренатом Кузьминым от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Об этом во время пресс-конференции сообщили адвокаты Порошенко.





Сообщается, что фамилии Порошенко в размещенной публикации адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани не было, а само заявление группы нардепов во главе с Ренатом Кузьминым от «Оппозиционной платформы — За жизнь» было направлено на разрушение стратегического партнерства между Украиной и США, считают адвокаты.

Обратившись в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) впервые, депутаты получили отказ. Причиной отказа послужило недостаточное количество доказательств. Далее народные избранники обратились в суд, и уже суд обязал НАБУ открыть уголовное производство.

Напомним, ранее мы сообщали, что уголовные производства, недавно начатые против пятого президента Украины Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена, были быстро закрыты. Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил об этом во время пресс-конференции.

Новиков отметил, что 11 сентября 2020 года Печерский суд Киева обязал ГБР по заявлению народного депутата Андрея Деркача зарегистрировать еще два дела против Порошенко и Байдена, касающиеся якобы вмешательства с их стороны в деятельности экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. 22 января 2021 года, через два дня после инаугурации Байдена как нового президента США, это решение было выполнено. Однако соответствующие дела уже закрыты.