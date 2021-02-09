Справи Порошенка. Фото: Детектор медіа

https://racurs.ua/ua/n150165-spravy-poroshenka-v-dbr-zakryly-provadjennya-za-zayavou-advokata-trampa-video.html

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Справи Порошенка продовжують розвалюватися, не доходячи до судів. Чергове провадження про нібито причетність екс-президента Петра Порошенка до розтрати 100 млрд дол. за президентства Барака Обами було закрито.

Ініціювали відкриття провадження група нардепів на чолі з Ренатом Кузьміним від «Опозиційної платформи — За життя». Про це під час прес-конференції повідомили адвокати Порошенка.





Повідомляється, що прізвища Порошенка в розміщеній публікації адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані не було, а сама заява групи нардепів на чолі з Ренатом Кузьміним від «Опозиційної платформи за життя» була спрямована на руйнування стратегічного партнерства між Україною і США, вважають адвокати.

Звернувшись до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) вперше, депутати отримали відмову. Причиною відмови послугувала недостатня кількість доказів. Далі народні обранці звернулися до суду, і вже суд забов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кримінальні провадження, нещодавно розпочаті проти п’ятого президента України Петра Порошенка та нового президента США Джо Байдена, були швидко закриті. Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив про це під час прес-конференції.

Новіков зазначив, що 11 вересня 2020 року Печерський суд Києва зобов’язав ДБР за заявою народного депутата Андрія Деркача зареєструвати ще дві справи проти Порошенка та Байдена, які стосувалися нібито втручання з їхнього боку в діяльність екс-генпрокурора України Віктора Шокіна. 22 січня 2021 року, через два дні після інавгурації Байдена як нового президента США, це рішення було виконане. Проте відповідні справи вже закриті.